Pyro-Show mit Folgen: DFB-Sportgericht verurteilt den FC St. Pauli zu Geldstrafe

Der FC St. Pauli ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans beim Heimspiel gegen Hansa Rostock mit einer Geldstrafe in Höhe von 18 765 Euro belegt worden. Wie der hanseatische Zweitliga-Klub dazu am Dienstag weiter mitteilte, kann der Verein 6.255 Euro davon für infrastrukturelle, sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Diese müsste der Kiezklub dem DFB aber bis Ende Juli 2022 nachweisen, hieß es in der Mitteilung weiter.

