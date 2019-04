Irrer Pyro-Vorfall bei Feyenoord: Fans schießen Fallschirm-Raketen in das Stadion

In Rotterdam geht es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her: Zum einen, weil Feyenoord Rotterdam gegen den SC Heerenveen nach Toren von Nicolai Jörgensen, Steven Berghuis und Tonny Vilhena deutlich mit 3:0 (1:0) gewonnen hat - und zum anderen, weil einige Fans der Holländer offenbar den Spieltag mit Silvester verwechselt haben.

Was war passiert? Während des Spiels im ehrwürdigen Stadion De Kuip flogen plötzlich Raketen mit kleinen Fallschirmen ins Stadion und auf das Spielfeld - gezündet wurden sie von Fans, die außerhalb des Stadions standen. Ein ungewöhnlicher und in höchstem Maße gefährlicher Protest gegen eine harte Maßnahme des hölländischen Verbandes. In der Arena waren viele Plätze leer geblieben, denn wegen ähnlicher Vorfälle mit Pyrotechnik hatte es in Rotterdam ein partielles Stadionverbot für eine der vier Tribünen gegeben.