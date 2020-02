Pyrotechnik beim HSV-Spiel: KSC-Boss Wellenreuther für kontrolliertes "Feuerwerk wie an Silvester"

In der Diskussion um das Abbrennen von Pyrotechnik hat der Präsident des Zweitligisten Karlsruher SC ein kontrolliertes Feuerwerk vor den Spielen vorgeschlagen. Er kenne das aus dem Stadion des FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie, sagte Ingo Wellenreuther der Sport Bild, dessen Klub am Samstag beim Tabellenzweiten Hamburger SV antritt.