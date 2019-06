Pyrotechnik in der Saison 2018/19: HSV führt Strafen-Tabelle mit großem Abstand an

Diese Strafe tut dem Hamburger SV besonders weh! Nach dem massiven Einsatz von Pyrotechnik in der abgelaufenen Saison 2018/19, haben der DFB und die DFL Strafen für das Abbrennen und Werfen der verbotenen Feuerwerkskörper verhängt. Insgesamt hat der Deutsche Fußball-Bund für die Bundesligisten, die Zweit- und die Drittligisten mehr als zwei Millionen Euro an Sanktionen für die verbotenen Handlungen ausgesprochen. In der Pyro-Tabelle der deutschen Vereine aus den drei Top-Ligen steht der HSV mit Abstand an erster Stelle.