Pyrotechnik und Corona-Verstöße: Fans von Werder und Köln empfangen Abstiegskandidaten

Vor den Abstiegs-Endspielen der Bundesliga von Werder Bremen (gegen Borussia Mönchengladbach) und dem 1. FC Köln (gegen Schalke 04) am Samstag (15.30 Uhr/Sky) haben sich rund um die Stadien in Bremen und Köln zahlreiche Fans versammelt. Die Anhänger der Bremer wie der Kölner nahmen die Mannschaftsbusse ihrer Teams in Empfang und kamen sich laut Polizei dabei teilweise zu nah. Anzeige

Jeweils rund 1500 Fans haben vor den Abstiegskrimis im Bremer Weserstadion und im Kölner Rheinenergie-Stadion die Mannschaftsbusse ihrer Klubs empfangen und dabei teils gegen Corona-Regeln verstoßen. Die in beiden Städten extra verstärkten Polizeikräfte hatten am Samstag die Anhänger der Gastgeber vor solchen Verstößen gewarnt und das Einhalten von Abstandsregeln angemahnt. Beim Auflauf in der Nähe des Weserstadions sowie rund um das Heimstadion des FC in Köln standen die Fans teils sehr eng beieinander. Die meisten trugen Masken, einige waren aber auch ohne Mund-Nasen-Schutz gekommen.

In Köln hatten beim Eintreffen der Mannschaftsbusse hätten einige Fans Pyrotechnik gezündet, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Nachmittag. "Ansonsten kann man aber sagen, dass die Lage jetzt vor Spielbeginn noch ruhig ist." Ein Eingreifen der Polizei sei bisher noch nicht nötig gewesen. Wie ein dpa-Reporter beobachtete, waren mehrere Hundert Fans gekommen, um den FC-Bus in Empfang zu nehmen. Auch die Reiterstaffel zeigte demnach vor Ort Präsenz.