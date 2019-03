Quade bleibt beim HC Elbflorenz, Becvar geht

Dresden. Für die Handballer des HC Elbflorenz ist die Situation 13 Spieltage vor Saisonende nicht nur ernst, sondern fast dramatisch. Das ist spätestens seit dem Spielabbruch und den am grünen Tisch verlorenen beiden Punkten gegen Hamm-Westfalen und der letzten Niederlage beim direkten Konkurrenten Hamburg nicht mehr wegzudiskutieren. „Wenn du keine Spiele gewinnst, steigst du ab. So einfach ist das“, weiß auch Trainer Christian Pöhler. Weil seine Mannschaft in dieser Spielzeit eine Achterbahnfahrt hingelegt hat und das gesamte Gefüge damit sehr fragil sei, sei der Spielabbruch erst recht einer Katastrophe gleichgekommen, befindet der Coach, der aber zugleich betont: „Dass wir trotz allem nur zwei Punkte vom Nichtabstiegsplatz entfernt sind, ist daran noch das Positive.“

Deshalb ist sein Team an diesem Sonntag (17 Uhr) gegen TuS Ferndorf mehr denn je gefordert, mit einem Sieg zur Aufholjagd zu blasen, um dem Abstieg noch zu entrinnen. „Es wissen alle, dass wir uns aus den letzten Spielen mehr Punkte erwartet hatten. In Hamburg haben wir wieder einmal wie das Kaninchen vor der Schlange gestanden. So einen Auftritt können wir uns nicht nochmal leisten. Es ist jetzt eine Charakterfrage, die jeder Spieler auch für sich selbst beantworten muss“, sieht der HCE-Coach seine Akteure in der Pflicht. „Vor allem sollten wir unsere Arena wieder in eine Heimfestung verwandeln“, fordert Pöhler. Dass die Aufgabe gegen Aufsteiger Ferndorf, der überraschend zeitig alle Abstiegssorgen abschütteln konnte und auf einem sicheren achten Platz rangiert, keineswegs einfach wird, kann natürlich auch der Dresdner Trainer nicht verhehlen: „Es ist eine sehr eingespielte, defensiv- und zweikampfstarke Truppe, die völlig ohne Druck auftreten kann. Im Hinspiel haben wir lange auf Augenhöhe agiert, dann etwas unglücklich verloren. Diesmal müssen wir sie schlagen. Denn wir brauchen die Punkte mehr als sie. Und das muss man dann auch auf der Platte sehen“, macht er klar.