Vorwürfe wegen Trainingsmethode: Tierschutzbund fordert Konsequenzen für Beerbaum 

Über 30 Jahre nach der Barr-Affäre sieht sich ein deutscher Weltklasse-Springreiter wieder mit Vorwürfen wegen mutmaßlich unerlaubter Trainingsmethoden konfrontiert. Der TV-Sender RTL zeigte am Dienstagabend in der Sendung RTL Extra heimlich aufgenommene Videos, in denen Springpferde angeblich gebarrt werden. Dabei wurde den Tieren beim Sprung über ein Hindernis eine Vierkantstange gegen die Vorderbeine geschlagen.

