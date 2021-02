Qualifikant Karazew chancenlos: Djokovic erneut im Finale der Australian Open

Ungeachtet des Ausgangs dieser Partie wird Djokovic weiterhin die Nummer 1 im Herrentennis bleiben und damit Roger Federer als Rekordhalter ablösen. Bereits jetzt steht fest, dass der Serbe am 8. März in seine 311. Woche als Weltranglisten-Erster gegen wird und seinen Konkurrenten aus der Schweiz (310) übertrifft. Das teilte die Profiorganisation ATP am Mittwoch als Konsequenz des Nadal-Ausscheidens mit. Djokovic hatte erstmals am 4. Juli 2011 die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernommen.