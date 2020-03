Quarantäne beendet: 96-Profi Timo Hübers doppelt negativ getestet

Timo Hübers darf seine Wohnung wieder verlassen. Der Verteidiger von Hannover 96, der als erster deutscher Fußballprofi mit dem Coronavirus infiziert hat, wurde negativ getestet - und ist damit wieder offiziell gesund.

Vor zwei Wochen am 11. März wurde das Virus beim 23-jährigen 96-Profi festgestellt, seitdem war Hübers in häuslicher Quarantäne. Nachdem er mit Abstrichen in Mund und Rachen doppelt negativ getestet wurde, ist diese aufgehoben.