Nach Team-Quarantäne: Drei weitere Corona-Fälle bei Zweitligist Jahn Regensburg

Möglicherweise ist der Ausbruch auf eine Mannschaftsbesprechung zurückzuführen. "Es ist eine reine Mutmaßung. Ich kann mir keinen anderen Anlass erklären. Ich weiß es aber nicht. Auch bei Besprechungen halten wir uns aber an die vorgegebenen Regeln", sagte Geschäftsführer Christian Keller der Mittelbayerischen Zeitung im Interview über eine mögliche Ausbreitung des Virus im Verein. Wegen der positiven Tests war das für Dienstag geplante DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen abgesagt worden. Zudem werden die Partien beim VfL Osnabrück (7. März) und gegen die SpVgg Greuther Fürth (13. März) verlegt. Neue Termine für die Zweitliga-Spiele sollen zeitnah bekanntgegeben werden. Das DFB-Pokal-Match gegen Werder ist am 7. April geplant.

Der Coronavirus-Ausbruch beim SSV Jahn Regensburg findet aktuell noch kein Ende. Wie der Landkreis Regensburg mitteilt, steigt die Zahl der Corona-Fälle beim Zweitligisten auf insgesamt elf an. "Davon wurde in sechs Fällen die britische Variante nachgewiesen, bei den verbleibenden fünf Fällen steht der Variantennachweis noch aus", informiert der Landkreis auf auf Nachfrage des SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic war bereits am Freitag positiv auf das Virus getestet worden. Geschäftsführer Keller bewertete das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga als hervorragend. "Nicht umsonst hat es in elf Monaten keinen einzigen Fall bei uns gegeben. Es gibt aber auch ein Leben außerhalb des Konzeptes. Alle Spieler und Trainer haben auch ein Privatleben, haben da Kontakte, so dass nie eine abschließende Sicherheit hergestellt werden kann", sagte der Jahn-Geschäftsführer.