Quarantäne-Einblick: Bayern-Trainer Julian Nagelsman "kann schon wieder lachen"

Der FC Bayern München muss am Wochenende wie schon in der Champions League bei Benfica Lissabon (4:0) auch gegen Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Julian Nagelsmann verzichten. Der Cheftrainer befindet sich nach seiner positiven Testung auf das Corona-Virus in häuslicher Isolation - von dort war der 34-Jährige am Freitagmittag zu der offiziellen Pressekonferenz zugeschaltet. "Den Umständen entsprechend geht es mir gut. Ich bin noch ein bisschen schlapp, kann aber schon wieder lachen", sagte Nagelsmann auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand. Anzeige

Wann er aber zur Mannschaft zurückkehren kann, das konnte der Trainern noch nicht beantworten. "Das hängt von den Symptomen und den Testungen ab. Ich will da keine Prognose abgeben", sagte Nagelsmann. Auch wo er sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, ist unklar. "Wir sind alle vorsichtig und man kann es nicht immer nachvollziehen. Ich habe nichts verbotenes getan und war erschrocken, dass ich es habe", erklärte der Trainer.

In Quarantäne müssen für das Wochenende keine weiteren Spieler des Rekordmeisters. Bei dem doppelt geimpften Nagelsmann, der vorher schon erkältet war und Abstand gehalten sowie engen Kontakt zu Spielern und Staff vermieden hat, wurde am Mittwoch der Abstrich gemacht und Donnerstag der positive Befund mitgeteilt. Bei den Bayern gibt es noch eine nicht genannte Zahl an ungeimpften Spielern. "Es gibt keinen Impfzwang in Deutschland, auch nicht beim FC Bayern. Ich plädiere dafür, sich impfen zu lassen, aber ich werde niemanden zwingen", erklärte der Trainer, der in Hoffenheim wieder von Dino Toppmöller an der Seitenlinie vertreten wird. "Er hat Erfahrung vor der Kamera zu stehen, ist kein Wichtigtuer", lobte Nagelsmann. "Er darf gerne im Scheinwerferlicht stehen und seine Aufgabe gut erledigen."