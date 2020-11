Nach Quarantäne für Haaland & Co: Norwegen beruft Not-Nationalelf für Österreich-Spiel

Das Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Norwegen, das wegen eines positiven Corona-Tests bei der Nationalmannschaft der Skandinavier auf der Kippe stand, kann am Mittwoch nun wohl doch stattfinden. Weil die gesamte Mannschaft um die Bundesliga-Stürmer Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Alexander Sörloth (RB Leipzig) vom norwegischen Fußballverband in häusliche Quarantäne geschickt wurde, musste dafür von Interimstrainer Leif Gunnar Smerud eigens eine komplett neue Mannschaft berufen werden - gewissermaßen eine Not-Nationalelf. Anzeige

Smerud, der eigentlich für die U21 der Norweger verantwortlich ist, vertritt in Wien Lars Lagerbäck, der sich wie die komplette Mannschaft in Selbsisolation befindet. Er berief in seinen 18 Mann starken Kader unter anderem Julian Ryerson von Union Berlin. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger könnte gegen die Österreicher zu seinem Länderspiel-Debüt kommen. Außerdem ist mit Mats Möller Daehli ein langjähriger Spieler des FC St. Pauli dabei. Der 25-Jährige, im Sommer überraschend aus Hamburg nach Genk gewechselt, stand zuletzt vor exakt einem Jahr im norwegischen Aufgebot, wurde danach von Lagerbäck nicht mehr berücksichtigt.

Alle nun nominierten Akteure mit Ausnahme des früheren Fürthers Veton Berisha, der bereits von einer Coronavirus-Infektion genesen ist, kicken im Ausland. Der Plan ist, dass all diese Spieler nach Norwegen reisen und dort direkt in einem Flughafenhotel einquartiert und auf das Virus getestet werden, ehe sie am Dienstag gemeinsam per Charterflug nach Wien abreisen.

Der ursprüngliche Kader der Norweger musste sich geschlossen in Quarantäne begeben, nachdem der frühere Braunschweiger Omar Elabdellaoui positiv getestet worden war. Wegen des Befundes hatte die UEFA das für Sonntag geplante Spiel in Bukarest zuvor abgesagt. Zunächst hieß es von den norwegischen Gesundheitsbehörden, die gesamte Mannschaft um Haaland müsste in Norwegen zehn Tage lang in Quarantäne. Am Sonntag folgte die Kehrtwende, zumal alle weiteren Tests negativ ausgefallen waren. Die Spieler durften nun zu ihren Vereinen zurückreisen, allerdings müssen sie weiterhin in Selbstisolation bleiben.