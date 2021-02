Nach Quarantäne: Schalke-Neuzugang Shkodran Mustafi gegen Leipzig direkt in der Startelf

Shkodran Mustafi steht bei der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr) direkt in der Startelf des FC Schalke 04. Der 28-Jährige wird von Trainer Christian Gross in der Innenverteidigung neben Matija Nastasic aufgeboten. Sturm-Routinier Klaas-Jan Huntelaar, der im Wintertransferfenster von Ajax Amsterdam kam, fehlt dagegen erneut. Schon unmittelbar nach seiner Verpflichtung hatte der Niederländer wegen Wadenproblemen gegen den 1. FC Köln (1:2) und gegen den FC Bayern (0:4) passen müssen. Anzeige

Mustafi, der mit seinem Einsatz als letzter Weltmeister der 2014er Mannschaft in der Bundesliga debütiert, war kurz vor dem Ende der Transferfrist vom FC Arsenal verpflichtet worden. Im Gegenzug hatte Abwehr-Talent Ozan Kabak die Gelsenkirchener in Richtung Premier League zum FC Liverpool verlassen. Mustafi befand sich nach seiner Einreise aufgrund der Corona-Verordnung in Quarantäne, durfte die häusliche Selbstisolation jedoch unterbrechen, um allein auf dem Vereinsgelände der Schalker zu trainieren. Dabei musste er zwar strikte Distanz zur Mannschaft wahren, konnte sich aber immerhin fit halten.