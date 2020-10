Quarantäne vorzeitig beendet: Werder-Profi Chong kann am Sonntag spielen - Kohfeldt will nicht klagen 

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt will den positiven Corona-Test von Abwehrspieler Felix Agu und den damit verbundenen Trainingsausfall am Donnerstag nicht als "Ausrede" im Falle einer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim heranziehen. "Es wird von mir kein Klagen geben", sagte der 38-Jährige am Samstag, einen Tag vor dem Duell mit den Kraichgauern. Jeder Bundesligaverein und jeder in der Gesellschaft habe "in irgendeiner Form" mit der Pandemie zu kämpfen.