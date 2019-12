Quartett des SC DHfK Leipzig für vorläufigen EM-Kader nominiert

Leipzig. Die Nominierung des vorläufigen EM-Kaders der deutschen Handballer sorgt beim SC DHfK Leipzig für lachende Gesichter. Denn vom aktuellen Tabellenachten der Bundesliga stehen gleich vier Spieler auf der Liste. Neben Philipp Weber und Franz Semper schafften es auch Luca Witzke und Maximilian Janke ins Aufgebot. „Ich freue mich für jeden unserer Sportler, der in seine Nationalmannschaft berufen wird, weil das eine sehr große Ehre ist", so DHfK-Coach André Haber. "Die vier Jungs, die heute für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurden und unsere Auswahlspieler anderer Nationen können ihre Nominierungen als großes Lob für die bisherige gezeigte Leistung sehen und gleichzeitig natürlich als Ansporn, für alles was wir jetzt noch im Dezember vor der Brust haben.“