Quartett fehlt bei Dynamo Dresdens Aufgalopp: Trainer Schmidt befürchtet Engpass

Dresden​. Schonzeit gibt es keine nach der Weihnachtspause. Die erste Trainingseinheit von Zweitligist Dynamo Dresden im neuen Fußballjahr am Sonntagnachmittag dauerte 100 Minuten. „Wir müssen sofort in die Gänge kommen. Das HSV-Spiel kommt schneller, als man schauen kann", begründete Cheftrainer Alexander Schmidt. Zwölf Tage vor Beginn der Rest-Rückrunde gegen die Hamburger am 14. Januar konnte der 53-Jährige 24 Spieler zum 2022er Aufgalopp in der Walter-Fritzsch-Akademie am Dresdner Messering begrüßen.

„Jeder muss bereit sein“

Außer den drei Langzeitverletzten Panagiotis Vlachodimos, Tim Knipping und Patrick Wiegers fehlten allerdings vier weitere Akteure – dafür tauchte gleich zu Jahresbeginn das Corona-Schreckgespenst auf. Rechtsverteidiger Robin Becker wurde während seines Urlaubs positiv auf das Virus getestet, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Guram Giorbelidze bekam einen zusätzlichen Urlaubstag, weil die Flugverbindungen aus seiner georgischen Heimat am Wochenende ungünstig waren – er reist am Montag an.

Zudem fehlte Ex-Kapitän Sebastian Mai wegen einer Angina. Auch Michael Akoto musste erkrankt passen. „Bei ihm hoffen wir einfach, dass es nur eine Erkältung ist. Es wäre unschön, wenn beide Rechtsverteidiger ausfallen“, befürchtete Alexander Schmidt gleich einen personellen Engpass. Allerdings gibt es auch einen Lichtblick: Alle Corona-Tests bei den 24 angereisten Spielern fielen negativ aus. Trainer Schmidt ist nicht zuletzt durch den neuen Fall Robin Becker dennoch in Alarmbereitschaft.

„Wo man sich erst mal dran gewöhnen muss, sind diese coronabedingten Ausfälle. Das kann mitentscheidend sein, was die Spielrunde betrifft. Wenn es mal blöd läuft und man drei bis fünf Ausfälle hat, wäre das schon sehr bitter“, erklärte der Cheftrainer. „Deshalb habe ich der Mannschaft gesagt, wir brauchen diesen breiten Kader. Jeder muss bereit sein und damit rechnen, dass er gegen den HSV auf dem Platz steht. Es kann am letzten Tag passieren, dass einer wegen Corona ausfällt.“

Neue Personalie bei der SGD

Entsprechend engagiert gingen seine Schützlinge nach dem Weihnachtsurlaub zu Werke. „Die Jungs hatten ihre Laufeinheiten. Es ist nicht so, dass wir bei Null starten“, relativierte Schmidt. Auf dem Plan standen Athletik- und Passübungen sowie Spielformen auf dem Großfeld. „Wir haben die größeren Formen gewählt, dass wir nicht so kurze, schnelle Bewegungen haben, sondern die längeren Laufmeter. Alle haben gut mitgemacht.“

Mit dabei war Tim Giesen von Dynamos U19-Junioren. Voll bei der Sache waren aber auch jene Spieler, denen Angebote anderer Vereine und ein vorzeitiger Abgang in dieser Winterpause nachgesagt werden. Die Stürmer Philipp Hosiner und Pascal Sohm zum Beispiel. Das Transferfenster hat sich ja bereits geöffnet. Von mangelndem Einsatz Abwanderungswilliger war aber nichts zu sehen. „Das spricht für den Charakter der Jungs, dass sich keiner hängen lässt. Sie trainieren ja auch für sich selber. Sie wissen ja auch: Wenn sie sich hier nicht bewegen und dann beim anderen Verein von null auf hundert starten, ist das schwierig“, schätzte Alexander Schmidt ein.