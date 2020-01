Quique Setién ersetzt Ernesto Valverde: Das ist der neue Trainer des FC Barcelona

Der FC Barcelona präsentiert am Dienstagnachmittag seinen neuen Trainer Quique Setién. Der 61-Jährige stand bis dato noch nicht auf der europäischen Bühne im Rampenlicht. Das ändern sich ab sofort - bis zum 30. Juni läuft sein Vertrag bei Barca. Am Dienstag wird er offiziell um 14.30 Uhr vorgestellt. Doch wer ist Setién eigentlich?

Der Spanier trainiert ab sofort einen der größten Klubs der Welt. Der Nachfolger von Ernesto Valverde war früher selbst Profi bei Racing Santander, Atlético Madrid, CD Logrones und UD Levante. In der Jugend kickte "El Maestro" für CA Atlético Perines, ein kleiner Klub aus der spanischen Stadt Santander. Seine Karriere begann aber nicht auf dem Fußballfeld. Setién spielte zunächst Beach Soccer und stand sogar im Kader der Nationalmannschaft.

Dort erhielt Setién seinen Spitznamen "El Maestro"

Nach 305 Partien in der spanischen La Liga und 141 Spielen in der zweiten Spielklasse beendete der frühere Mittelfeldspieler seine Karriere im Trikot von UD Levante im Juli 1996. Fünf Jahre später trat er seinen ersten Trainerposten bei Racing Santander an. Beim Klub aus Kantabrien ist der heute 61-Jährige eine Legende (zwölf Saisons als Spieler, Aufstieg als Trainer 2002). Dort erhielt er auch seinen Spitznamen "El Maestro".