Quiz zum DFB-Pokal-Start: Kannst du diese Fragen über sensationelle Amateure beantworten?

Dass der 1. FC Saarbrücken in der vergangenen Pokal-Saison Großes erreicht hat , ist eigentlich allen klar. Doch welchen Rekord hat der heutige Drittligist dabei aufgestellt? Und wer stand beim FC Bayern München eigentlich bei einer der größten Blamagen des Rekord-Pokalsiegers 1994 gegen den TSV Vestenbergsgreuth im Tor? Weißt du es? Dann versuche dich im SPORT BUZZER-Quiz zum DFB-Pokal -Start.

Immer wieder haben Amateur-Teams in den vergangenen Jahrzehnten trotz deutlich geringerem Budget und teilweise komplett ohne Berufs-Fußballern den großen Teams ein Bein gestellt. Auch in diesem Jahr sind einige Überraschungen möglich. Zur Einstimmung hier die Vorbilder der Amateure, die an diesem Wochenende die großen Teams schlagen wollen. Quizt hier!