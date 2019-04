Viel mehr Spannung geht nicht! Am kommenden Samstag empfängt der FC Bayern den Tabellenführer Borussia Dortmund zum großen Bundesliga-Gipfel. Aktuell steht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze - das will die Mannschaft von FCB-Trainer Niko Kovac ändern. Serge Gnabry schickte im Vorfeld der Partie bereits eine Kampfansage in Richtung Dortmund. "Wir wollen ihnen zeigen, dass wir in diesem Jahr Meister werden wollen."

Ob sich der Wunsch vom Bayern-Flügelflitzer bewahrheitet, entscheidet sich erst im Mai, wenn der Deutsche Meister am 34. Spieltag feststeht. Insgesamt 21 Punkte sind in den verbleibenden sieben Partien noch zu holen - Ihr könnt in unserem großen SPORTBUZZER-Spieltagsquiz allerdings schon vorlegen und ganze zehn Punkte sammeln! Seid Ihr bereit für das Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und dem BVB? Testet Euer Wissen jetzt!

Lothar Matthäus sieht FC Bayern in der Bringschuld

Der BVB reist nach dem 2:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg als Tabellenführer an. Die Bayern verspielten Platz eins am Wochenende mit einem 1:1 in Freiburg. Bedeutet: Mehr Spannung geht nicht! Sky-Experte Lothar Matthäus hat nun deutlich gemacht, warum der FCB das Heimspiel gegen die Gäste aus Dortmund unbedingt gewinnen muss. "Natürlich steht der FC Bayern mehr unter Druck, denn für sie wäre eine Niederlage wohl nicht mehr aufzuholen", schreibt der ehemalige Kapitän des FCB in seiner Kolumne für Sky.

