Quiz zur 2. Runde im DFB-Pokal: Kannst du diese sieben kniffligen Fragen beantworten?

Es war eine der größten DFB-Pokal-Sensationen in der vergangenen Saison. Der FC Bayern München scheiterte bereits in Runde zwei an Holstein Kiel und konnte die Triple-Wiederholung früh abhaken. Doch welcher Kieler erzielte im Elfmeterschießen das entscheidende Tor? Und wie viele Bundesligisten sind in dieser Saison eigentlich noch in der Runde der besten 32 Teams vertreten? Weißt du es? Dann versuche dich im SPORTBUZZER-Quiz zur zweiten Runde im DFB-Pokal, die an diesem Dienstag unter anderem mit der Partie von Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt startet.

