Das Quiz zur Klub-WM mit FC Bayern & Co: Kannst du diese zehn kniffligen Fragen beantworten?

Die Klub-WM in Katar ist für den FC Bayern München zwar kein absolutes Highlight im ohnehin schon überfüllten Terminkalender. Doch auch wenn der Wettbewerb nicht das gleiche Prestige wie die Champions League oder auch die Bundesliga hat - verlieren will die Mannschaft von Hansi Flick den Pokal auch nicht, der am Donnerstag offiziell gestartet ist und bei dem die Bayern am Montag im Halbfinale gegen Al-Ahly Kairo (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de) ins Geschehen eingreifen. Es wäre immerhin der sechste Titel unter Flick.

