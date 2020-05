Im Falle des Saisonabbruchs: Hier steht Eure Mannschaft mit der Quotientenregel

Am 7. Mai rief Pascal Preuß um 18.48 Uhr Kurt Becker an. „Ich wollte unbedingt der Erste sein, und ich hoffe, ich war es auch.“ Der Trainer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist Sportsmann durch und durch, gratulierte dem Sportlichen Leiter des SV Ramlingen/Ehlershausen zum Aufstieg in die Oberliga. Zu einem Zeitpunkt, da längst abzusehen war, dass die Saison 2019/20 am grünen Tisch entschieden wird. Warten auf die Entscheidungen des Verbandstages Schwarz auf Weiß wird es der Spitzenreiter der Landesliga erst am frühen Nachmittag des 27. Juni haben. Dann dürfte der außerordentliche Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) den Saisonabbruch beschlossen haben. Aber Preuß war der Erste.

Die Ramlinger haben bis zur Corona-Unterbrechung am 12. März eine herausragende Saison gespielt. Dem RSE und vielen anderen trägt der NFV mit seinem Antrag, auf Absteiger zu verzichten und die Aufsteiger über die Quotientenregel ermitteln zu wollen, Rechnung. "Die fairste Lösung" „Ich glaube, dass diese Lösung die fairste ist“, meint Becker. Klar sagt er das. Längst nicht in allen Ligen ist das Divisionsergebnis allerdings so eindeutig wie in der Landesliga. In den 28 Männer-Ligen gibt es vier Tabellenführer, die bei der Teilung ihrer gesammelten Punkte durch die Anzahl ihrer ausgetragenen Spiele vom Thron gestoßen werden. Wir haben den Quotienten wie im Norweger Modell noch einmal mal 100 gerechnet. Was passiert bei gleichem Quotienten? Und in der 1. Kreisklasse 1 gibt zwischen dem punktgleichen TSV Kleinburgwedel und dem SV Uetze 08 II der bessere Quotient aus Tordifferenz durch Spiele den Ausschlag. Wobei die Uetzer Reserve ohnehin nicht aufstiegsberechtigt ist, da ihre Erstvertretung in der Kreisliga kickt. Sollte jedoch auch dieser Quotient gleich sein, werden die mehr erzielten Tore, der direkte Vergleich, die Fairnesstabelle und in letzter Instanz das Losverfahren herangezogen.

