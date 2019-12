Raabe sei Dank: Indians mühen sich zum Sieg - Scorpions souverän gegen Hamburg

In den 80er Jahren gab es eine traditionelle Kindersendung an Heiligabend: „Wir warten aufs Christkind.“ Denn das Warten auf die Bescherung kann mitunter lang sein. So auch wenn man am Freitagabend unter den 2903 Zuschauern im Eisstadion am Pferdeturm war und das erste Tor der Hannover Indians ersehnt hat: Das Heimspiel der Eishockey-Oberliga gegen den Krefelder EV 81 stand unter Motto „Teddy Toss“.

Raabe trifft - und es regnet Teddybären

Als in der 45. Minute endlich das 1:0 durch Steven Raabe fiel, konnten die Zuschauer die in Tüten verpackten Kuscheltiere, die der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und dem Kinderkrankenhaus zu Gute kommen, aufs Eis werfen. Damit war auch schon das spätere 1:0-Endergebnis erreicht.