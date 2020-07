Schalke-Sportchef Schneider reagiert auf Foto von Rabbi Matondo im BVB-Trikot: "Das darf ihm nicht passieren"

Nicht nur in den sozialen Netzwerken sorgte Rabbi Matondo mit dem Tragen des Trikots von Borussia Dortmund für Ärger. Nun hat sich auch Sportvorstand Jochen Schneider öffentlich über den Fehltritt des Profis von Schalke 04 geäußert - und den 19 Jahre alten Waliser mit deutlichen Worten zurechtgewiesen. "Ich habe Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte", sagte Schneider, seit Dienstag im S04-Vorstand auch für den Bereich Kommunikation zuständig, am Dienstagnachmittag.