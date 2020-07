Schalke-Profi Rabbi Matondo entschuldigt sich via Instagram für Training im BVB-Trikot: "Ich war naiv"

Rabbi Matondo hat sich am Mittwoch in einem ausführlichen Statement bei Instagram für sein Foto im Trikot des Erzrivalen Borussia Dortmund entschuldigt. Am Dienstag war ein Foto in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, auf dem der Profi des FC Schalke 04 im BVB-Jersey seines Freundes Jadon Sancho zu sehen war. "Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe", heißt es in der Instagram-Story von Matondo, die er in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht hat.

Matondo weiter: "Ich möchte Aufklärung leisten und mich bei allen im Klub, vor allem aber bei unseren unglaublichen Fans entschuldigen. Ich wollte keinesfalls Kummer oder Ärger verursachen." Das Tragen des BVB-Trikots in einem Fitnessstudio in seiner walisischen Heimat Cardiff hatte für mächtig Ärger unter den Schalke-Anhängern gesorgt, die ihren Unmut über die sozialen Medien kundtaten.

S04-Sportvorstand Schneider: "Darf ihm nicht passieren" Auch Sportvorstand Jochen Schneider hatte sich noch am Dienstag über den Fehltritt des S04-Profis geäußert - und den 19-Jährigen mit deutlichen Worten zurechtgewiesen. "Ich habe Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte", sagte Schneider, seit Dienstag im S04-Vorstand auch für den Bereich Kommunikation zuständig. "Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren." Schneider hatte gleichzeitig auch eine Reaktion Matondos gefordert.

