Sarpei vergleicht Matondo-Fauxpas mit Tönnies' Rassismus-Eklat: Härtere Sanktion für S04-Talent "unbegreiflich"

Es war der nächste Aufreger beim derzeit krisengebeutelten FC Schalke 04: Youngster Rabbi Matondo sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen, weil ein Foto im Netz kursierte, das ihn beim Kraft-Training in einem Trikot von Rivale Borussia Dortmund zeigte. Vom Klub gab es dafür Tadel, Matondo musste sich entschuldigen. Nun hat sich eine Schalker Ikone in die Affäre eingeschaltet – und die Reaktion des Vereins deutlich kritisiert: "Wenn der Trikottausch eines 19 Jährigen, der erst eine Saison in Deutschland spielt und nicht mit der Rivalität im Pott aufgewachsen ist, schwerer sanktioniert wird als das Thema Rassismus, ist das für mich unbegreiflich" , schrieb der Ex-Schalker Hans Sarpei auf Twitter.

Real Madrid, Juventus Turin und Co. - diese Entscheidungen in den europäischen Ligen stehen noch aus

Matondo hatte sich im Nachhinein für die Aktion entschuldigt , die bei den Fans der Königsblauen für viel Ärger gesorgt hatte. "Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe", schrieb er in einer Instagram-Story. Hintergrund des Trainings im BVB-Trikot in Matondos walisischer Heimat Cardiff dürfte die Freundschaft des jungen Engländers zum Dortmunder Shooting-Star Jadon Sancho gewesen sein. Dessen Flock prangte zumindest auf dem Rücken des Jerseys.

Sarpei kritisiert Sanktion für Matondo deutlich: "Damit sollte es gut sein"

Am Dienstag hatte Sportvorstand Jochen Schneider Matondo für die Aktion deutlich zurechtgewiesen. "Ich habe Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte", sagte Schneider. "Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren." Doch mit dem Tadel nicht genug: Matondo soll zusätzlich auch noch eine Geldstrafe in fünfstelliger Höhe an eine soziale Einrichtung spenden müssen, wie Sport1 berichtet.