Hat Racing Point Mercedes kopiert? Renault legt offiziellen Protest ein – Teile beschlagnahmt

Die Stärke von Racing Point war an den ersten beiden Rennwochenenden der Formel 1 das zweite große Gesprächsthema neben dem desaströsen Saisonauftakt von Ferrari. Warum war das Privatteam, im vergangenen Jahr noch im tiefsten Mittelfeld feststeckte, in Spielberg vor allem bei trockenen Bedingungen so schnell wie sonst nur Weltmeister Mercedes mit seinen Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen? Konkurrent Renault will den Grund gefunden haben: Racing Point soll bei Mercedes geklaut haben! Am Sonntagabend flatterte der offizielle Protest bei den Rennkommissaren ein, die sofort weitere Untersuchungen einleiteten und Teile beschlagnahmten.

Worum geht es? Schon bei den Testfahrten in Barcelona war das Design des Racing Point RP20 höchst umstritten - denn die Ähnlichkeit zum Vorjahresmodell des Mercedes, dem W10, mit dem Hamilton frühzeitig seine sechste Weltmeisterschaft eintüten konnte, war verblüffend. Nase, Frontflügel, Belüftung: das alles sah dem Mercedes von 2019 zum Verwechseln ähnlich. Spötter sprachen in Anlehnung an die klassische Farbgebung der Racing Point schon im Winter vom "pinken Mercedes".

Racing Point überrascht die Formel-1-Konkurrenz

Der Erfolg gab Racing Point zunächst Recht. Sergio Perez wurde beim ersten Rennen in Österreich am vergangenen Wochenende Sechster, am zweiten Wochenende ebenfalls, sein Teamkollege Lance Stroll, im ersten Lauf ausgefallen, landete auf Rang sieben. Für beide Autos hätte es noch deutlich weiter nach vorn gehen können, doch das chaotische Qualifying hatte es nicht gut mit ihnen gemeint - sie waren aus dem hinteren Mittelfeld gestartet.

Im Rennen selbst setzte sich das von einem Mercedes-Kundenmotor angetriebene und im Vergleich zum Vorjahr äußerlich runderneuerte Auto gegen seine Mittelfeld-Konkurrenten Renault, Alfa Romeo oder Haas jedoch mit fast spielerischer Leichtigkeit durch. Für Renault ein Grund, den Protest einzureichen. Der Vorwurf: Racing Point nutzt für den RP20 ein Design, das zumindest teilweise nicht vom Rennstall selbst konzipiert wurde. Das ist laut der offiziellen Formel-1-Regeln aber untersagt.

Teile der Bremsen beschlagnahmt - Stewards vergleichen Racing Point mit Mercedes

Die Rennstewards erachteten den Protest der Franzosen am Sonntag zunächst als "zulässig". Das bedeutet, dass nun durch das FIA Technical Department weiter analysiert wird. Konkret wurden Teile der vorderen und hinteren Bremse der Autos von Perez und Stroll beschlagnahmt; Mercedes wurde zudem angewiesen, die entsprechenden Teile des W10 bereit zu stellen. Unklar ist, wann es zu einer Entscheidung kommt. Die Zeit drängt, schon am kommenden Wochenende setzt die Formel 1 ihre coronabedingt verkürzte Saison in Ungarn fort.