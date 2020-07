Racing-Point-Teamchef heizt Vettel-Gerüchte an: "Wie könnte man nicht interessiert sein?"

Die Anzeichen verdichten sich, dass Sebastian Vettel auch in der kommenden Saison in der Formel 1 zu sehen sein wird. Der viermalige Weltmeister soll sich Medienberichten zufolge in Verhandlungen mit Überraschungsteam Racing Point befinden, das in der kommenden Saison als Werksteam von Aston Martin an den Start geht. Weder der Fahrer noch der Rennstall dementierten klar, dass man sich miteinander beschäftigt.

Racing Points Teamchef Otmar Szafnauer hat die Gerüchte um einen Vettel-Wechsel zu seinem Team vor dem Rennen in Budapest am Sonntag nochmals angeheizt. "Es ist schön zu hören, dass ein viermaliger Weltmeister Interesse hat", sagte der Rumäne bei RTL. "Wie könnte man nicht interessiert sein an einem viermaligen Weltmeister?"

Der 33-Jährige verlässt das Ferrari-Team am Ende der Saison nach fünf Jahren, der Deutsche wird beim italienischen Traditionsrennstall von Carlos Sainz ersetzt. Seit Monaten wird über die Zukunft Vettels in der Motorsport-Königsklasse diskutiert, auch eine einjährige Pause und ein vorzeitiges Karriereende stehen im Raum. In den vergangenen Tagen deutete jedoch vieles auf einen Wechsel zu Racing Point hin, wo er den Mexikaner Sergio Perez ersetzen könnte. Den noch bis 2022 laufenden Vertrag des 30-Jährigen kann Racing Point unter Zahlung einer Kompensation vorzeitig zum 31. Juli kündigen.

