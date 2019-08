Rad am Ring: Dittmannsdorfer Rennradler quälen sich durch die Eifel

Eifel. Der Nürburgring gehört zu den bekanntesten und legendärsten Rennstrecken. Hier hatte der kürzlich verstorbene Niki Lauda 1976 seinen spektakulären Unfall. Weniger bekannt ist, dass neben allerlei Motorsport-Rennserien auch Hobbyradfahrer die Eifel-Arena umrunden. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten gibt es hier „Rad am Ring“. Bei dem 24-Stunden-Rennen haben sich in diesem Jahr nicht zum ersten Mal auch einige ambitionierte Freizeit-Rennradler über die Nordschleife gequält, die alle mehr oder weniger aus den Kitzscheraner Ortsteilen Dittmannsdorf und Braußwig stammen.

René Schirmer (44) und Dirk Rohland (45) hatten sich 2005 zum ersten Mal in das Abenteuer Nürburgring gestürzt. Seitdem waren aus dem alten und neuen Freundeskreis mal mehr, mal weniger unter den Tausenden Startern. „Immer aber wenigstens einer von uns“, sagt Schirmer. Am häufigsten Gordon Mann (44), der noch immer in Dittmannsdorf zu Hause ist und einige Male nicht mit dem Rennrad, sondern mit dem Mountainbike am Nürburgring fuhr. Vor zwei Jahren, erzählt Schirmer, besprachen die Freunde dann mal „bei einem Bier in der Sauna“, wie sie jetzt endlich wieder richtig durchstarten könnten. Und so gingen sie schon im vorigen Jahr gemeinsam an den Start und in diesem Jahr erneut. Ihr Team trägt den Namen: „Hardcore Racer Reloaded“.