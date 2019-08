Radballer vom KSC Leipzig gewinnen den Windbergpokal in Freital

Freital. Der 29. Windbergpokal der Radballer endete am Sonnabend mit einem Leipziger Sieg. In einem hoch dramatischen Finale des Achterturniers setzten sich Tom Herrmann und Kay Fritzsche vom Bundesligisten KSC Leipzig mit 2:1 gegen Christian Kühn und Dominic Espen vom VFH Mücheln durch. Zur Pause stand es noch 0:0, die Entscheidung fiel erst zehn Sekunden vor Schluss, als die Messestädter das 2:1 erzielten und sich so die begehrten blauen Siegertrikots sicherten.