Radebeuler BC feiert Auswärtssieg - Wilsdruff und Riesa trennen sich remis

Dresden. In der Fußball-Landesliga empfing Schlusslicht Motor Wilsdruff die BSG Stahl Riesa und beide spielten 1:1. Nick Heuer sorgte in der 37. Minute für die Pausenführung der Riesaer, Tom Hille markierte den verdienten Ausgleich für das Sechstliga-Schlusslicht (54.). „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen, die Pausenführung für Riesa war völlig verdient“, resümierte Motor-Coach Paul Rabe. „Den zweiten Durchgang haben wir dann sehr engagiert begonnen und Stahl beherrscht. Der Ausgleich war die logische Folge.“ Die Schlussphase gehörte allerdings wieder deutlich den Riesaern, aber Heuer traf nur den Innenpfosten.

Der Radebeuler BC gastierte am Sonntag beim FSV Neusalza-Spremberg und gewann mit 1:0 beim FSV, bei dem Trainer Karsten Haasler sein Debüt gab. Die Partie begann optimal für die Radebeuler, für die Jaroslav Benda schon nach 15 Minuten das Tor des Tages markierte. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Tim Genz am glänzend reagierenden Neusalza-Keeper Konrad Skora (39.). Im zweiten Abschnitt investierten die Gastgeber viel, aber die RBC-Defensive gab sich kaum eine Blöße. Kurz vor Schluss verpasste Benda das 2:0 (88.). Auf der Gegenseite verhinderten die Gäste den Ausglich in der 90. Minute durch Benjamin Wendschuh.