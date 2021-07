Radprofi Simon Geschke bleibt in Quarantäne: BDR-Sportdirektor glaubt nicht an vorzeitige Olympia-Abreise 

Radprofi Simon Geschke muss nach seinem positiven Corona-Befund wohl mindestens acht Tage im olympischen Quarantäne-Hotel bleiben. Chancen auf eine vorzeitige Abreise sieht Patrick Moster, Sportdirekor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), nicht. „Es ist vielleicht ein kleines Gefängnis , in dem er sich befindet. Ändern können wir es nicht. Da geben die japanischen Behörden die Richtung vor“, sagte Moster am Montag.

Geschke wird erst am sechsten Quarantäne-Tag am Freitag einen PCR-Test machen und 24 Stunden später erneut. Fallen diese Tests negativ aus, könnte der Berliner am Sonntag die Heimreise antreten. Bis dahin versucht der BDR, für Trainingsmöglichkeiten zu sorgen.