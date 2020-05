Virtuelle Radsport-Bundesliga: Romy Kasper gelingt zweiter Sieg

Leipzig. Am dritten Renntag der virtuellen Rad-Bundesliga haben die Leipziger Athleten am Sonnabend wiederum sehr gut abgeschnitten. Auf der diesmal äußerst bergigen Strecke wurde Romy Kasper (RSV Speiche/SC DHfK) ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das Frauenrennen in überlegener Manier. Die Männern schafften es diesmal nicht in die Top Ten – dennoch wussten Johannes Banzer und Patrick Reißig (beide SC DHfK) als 11. und 14. zu überzeugen – beide gehören zum Team schnellestelle.de. Romy Kasper fährt seit dieser Saison für den niederländischen Profistall Parkhotel Valkenburg.