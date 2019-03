Wiedersehen macht Freude: Die Deutschland-Tour kommt zurück nach Hannover

Oberbürgermeister Stefan Schostok überbot sich in seiner Rede selbst mit Superlativen: „Großereignis ersten Ranges! Leckerbissen! Sommerhighlight! Sportevent der Extraklasse! Hochwertigste Radsportveranstaltung in Deutschland! Wahres Spitzensportereignis!“ Das Stadtoberhaupt sprach von der Rückkehr der Deutschland-Tour nach Hannover. Am 28. August 2007 war die damals achttätige Rundfahrt hier zu Ende gegangen. Dieses Mal beginnt sie hier. Am 29. August 2019 erfolgt der Start in der Landeshauptstadt. Die erste Etappe beginnt vorm Neuen Rathaus und wird über die Hildesheimer Straße und am Maschsee entlang in Richtung Marienburg und Harz führen. Die viertägige Rundfahrt endet am 1. September in Thüringens Hauptstadt Erfurt.

Wiederbelebung der Tour ein Erfolg

Die Macher der Tour hatten auch andere Städte in Aussicht, wählten aber Hannover und machten diese Entscheidung am Donnerstag im historischen Hodler-Saal des Neuen Rathauses publik. „Förderung des Sports im Allgemeinen, des Radsports im Speziellen und Förderung des Tourismus – diese Mischung will Hannover mit uns tragen. Es ist genau das, war wir suchen“, sagte Claude Rach vom Renn-Veranstalter A. S. O., der 2018 die Deutschland-Rundfahrt nach zehn Jahren Pause wiederbelebt hatte. Mit Erfolg: Topteilnehmer wie Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und sein Verfolger Tom Dumoulin, dazu viele deutschen Spitzenfahrer, 3,5 Millionen deutsche TV-Zuschauer, Übertragung in 190 Länder weltweit.