Radsport-Hoffnung Maximilian Schachmann über die Saison-Pause, Doping und den Neustart

Maximilian Schachmann (26): Ich hoffe, dass es ein gutes Zeichen für unseren Sport ist! Wir sollen auch bald die Möglichkeit bekommen, unserem Sport nachzugehen. Ich finde aber gut, dass noch etwas Zeit vergeht, da in der Pause nicht alle die gleichen Trainingsvoraussetzungen hatten. Die haben jetzt genug Zeit, wieder in Form zu kommen, damit die Rennen mit Chancengleichheit vonstattengehen.

Während der Trainingszeiten fahre ich oft allein. Gruppentrainings habe ich nur selten. Ich bin jetzt seit gut zwei Monaten zu Hause und genieße die lange Zeit am Stück. Seit sieben Jahren bin ich mit den Teams unterwegs gewesen und werde es auch wieder sein, wenn es losgeht. Ich vermisse es noch nicht. So lange zu Hause zu sein – das hat man sonst nur, wenn man verletzt ist.

Doping? "Ich hoffe, dass alle Fahrer verstanden haben, dass es keine Option ist"

Ich bin seit Paris–Nizza nicht mehr kontrolliert worden – sprich seit Mitte März. Fairerweise muss ich aber auch sagen, dass ich in normalen Zeiten länger mal nicht getestet werde, dann aber mehrfach in kurzen Abständen.

Sie sind die ganze Zeit an einem Standort, das macht grundsätzlich die Dopingkontrollen einfacher. Wann wurden Sie zuletzt getestet?

Ich hoffe, dass alle Fahrer verstanden haben, dass es keine Option ist und dem Sport schadet. Ich war von der Operation Aderlass aber auch überrascht. Ich kannte zum Beispiel den Österreicher Georg Preidler aus dem Fahrerfeld. Von ihm hätte ich nie gedacht, dass er zu solchen Mitteln greift. Ich hoffe, dass es aktuell schwerer ist, an die verbotenen Substanzen zu kommen, damit keiner auf dumme Ideen kommt.

Sie haben mit Paris–Nizza das letzte Rennen vor der Corona-Pause gewonnen. Wie sind Sie damit umgegangen, dass eine erfolgreiche Saison so jäh gestoppt wurde?

Ich bin wahrscheinlich der Fahrer aus dem Peloton, dem es am besten geht. Ich wurde Zweiter bei der Algarve-Rundfahrt und habe die erste große Rundfahrt des Jahres gewonnen. Somit habe ich schon was in der Tasche. Ich stelle es mir härter vor für die Klassikerfahrer, weil deren Saison komplett abgesagt werden musste. Es gibt nun den neuen Kalender und auf den habe ich mich eingestellt. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder Rennen fahren.