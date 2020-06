Ehemaliger Telekom-Chef Rudy Pevenage über Jan Ullrich: "Es geht ihm gut"

Rudy Pevenage (65): Das ärgert mich, ich habe kein Dopingbuch geschrieben. Wir hatten zwei belgischen Zeitungen einen Vorabdruck ermöglicht und die haben die aufregendste Geschichte genommen – Doping. In Deutschland wurde geschrieben, dass ich Jan Ullrich diskreditiert hätte. Dabei kommen er und Erik Zabel gut weg. Wenn ich aber ein Buch über mein Leben schreibe, begonnen in der Kindheit bis zu meiner Arbeit als Betreuer, kann ich das Thema Doping nicht außen vor lassen.

Nein. Man kann einem Esel alles geben, was man will. Er wird aber nie ein Rennpferd. Doch in dieser Zeit war klar: Wer bei der Scheiße nicht mitmacht, der hat keine Chance zu gewinnen. Jetzt sind es Gott sei Dank andere Zeiten. Der Radsport ist die meistkontrollierte Sportart, die es gibt.

Pevenage: "Der Weltverband hat lange Jahre weggeschaut"

"Jan Ullrich muss wieder mehr nach draußen kommen"

Jan Ullrich ging es sehr schlecht.

Vor zwei, drei Jahren war ich jede Woche bei Jan auf Mallorca. Er hatte eine sehr schwere Zeit. Er hatte Probleme mit dem Knie, Probleme mit seiner Frau, durfte seine Kinder nicht sehen und saß allein auf Mallorca. Für ihn ist die Welt untergegangen. Jetzt ist er zurück bei Freunden in Freiburg und es geht ihm gut. Jan hat niemals Streit gehabt. Er war im Fahrerfeld ein beliebter Junge – anders als Lance Armstrong. Jan hat aber ein Pro­blem: Erst wurde er in Deutschland hochgeschrieben und dann von Zeitungen zerstört. In Belgien oder Italien ist er ein Held. Egal wo ich auftauche, fragen die Leute nach ihm. In Deutschland ist er vergessen.