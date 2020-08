Nach Horror-Unfall bei Polen-Rundfahrt: Auch Sturzverursacher Groenewegen operiert

Nach dem schweren Crash des niederländischen Radprofis Fabio Jakobsen in Polen ist auch sein Landsmann und Sturzverursacher Dylan Groenewegen operiert worden. Groenewegen habe sich einem Eingriff am Schlüsselbein unterzogen, teilte der Direktor des Teams Jumbo-Visma, Richard Plugge, am Donnerstag auf der Homepage des Teams mit. Groenewegen hatte den schweren Sturz am Mittwoch verursacht.

Jakobsen war so schwer verletzt worden, dass er bis Freitag noch in einem künstlichen Koma gehalten wird. Er war in der Nacht zum Donnerstag fünf Stunden lang operiert worden, ist aber nach Angaben des Krankenhauses außer Lebensgefahr.

