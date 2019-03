Radsportler Felix Groß feiert als Solist Heimsieg an der Leipziger Red-Bull-Arena

Leipzig. Im Vorjahr hatte er gegen die zahlenmäßig übermächtige Konkurrenz nicht die Spur einer Chance. Doch was Lokalmatador Felix Groß am Sonntag beim Leipziger Straßenradsport-Auftakt auf den Asphalt an der Red-Bull-Arena zauberte, davor zogen alle Zuschauer symbolisch den Hut. Der „Solo-Künstler“ vom Team Heizomat-RadNet schnappte den in Mannschaftsstärke angereisten Jungs von SchnelleStelle-Ur-Krostitzer mit seiner grandiosen Übersicht und vielen atemberaubenden Spurts den Sieg vor der Nase weg.

Doch wie schafft man es, im Alleingang gegen ein clever zusammenarbeitendes Team zu bestehen? „Man braucht ein gutes Auge und im Vorfeld die richtigen Trainingspläne“, sagte der 20 Jahre junge Sieger mit einem verschmitztem Lächeln. Seit Januar trainiert Felix Groß wieder nach den Plänen des Markkleeberger Radsport-Professors Dietmar Junker – und im Gegensatz zum Vorjahr hatte der Blondschopf in den Trainingseinheiten direkt nach der Bahnrad-WM immer wieder ein paar Spurts eingebaut. Apropos WM: Dass er vor gut drei Wochen in Polen nach einer starken Teamleistung in der Einzelverfolgung nicht ganz sein Potenzial ausgeschöpft hatte, wurmte den Olympiakandidaten für Tokio 2020 gewaltig. Um so motivierter geht er nun die nächste Saisonphase an.

Felix Groß mischt sich gekonnt in den Sprintzug

Am Sonntag machte er es fast ein wenig wie Peter Sagan. Dem dreifachen Weltmeister aus der Slowakei ist es mitunter egal, wessen Hinterrad er sich bei den Zielsprints schnappt. Hauptsache, er erwischt das richtige Hinterrad! Und so mischte sich Felix Groß immer wieder gekonnt in den Sprintzug der Schnelle-Stelle-Kontrahenten ein und sammelte wichtige Punkte.

Was er schon ahnte, rief ihm sein Vater Mike in den letzten Runden auch noch einmal lautstark zu: „Auf die letzte Wertung kommt es an!“ Denn Felix hatte nur zwei Punkte Vorsprung auf Martin Bauer. Womit wir bei der nächsten Fähigkeit wären, die am Sonntag gefragt war. „Du musst unterwegs mitrechnen“, so Felix Groß. Die besondere Konstellation am Ende: Egal, welches Team gewinnt – der Sieg landet beim SC DHfK, dem ausrichtenden Heimatverein von Felix Groß sowie den Schnelle-Stelle-Jungs.

Groß entscheidet 400-Meter-Sprint-Duell mit Martin Bauer für sich

Vor der Schlusswertung wollte Martin Bauer den Spieß umdrehen. Diesmal lauerte er am Hinterrad von Felix Groß, der beim gefühlt 100. Antritt des Tages einen besonders langen 400-Meter-Sprint anzog – und für sich entschied.

Gute Nachrichten gibt es übrigens auch von den anderen Leipziger Profis: Trotz eines Sturzes zwischendurch führte Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe) seinen Kapitän Pascal Ackermann beim belgischen Klassiker Bredene-Koksijde im Spurt zum Erfolg. Und auch bei Romy Kasper läuft es gut. Nach einer Top-Ten-Platzierung im Weltcup in den Niederlanden trainierte sie am Wochenende in Leipzig – bester Dinge reist sie nun zu den Klassikern Gent-Wevelgem und zur Flandern-Rundfahrt.

