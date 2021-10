"Vorspeise", "Kreisklasse", "zu satt": Augsburg-Torhüter Rafal Gikiewicz nach Pleite in Mainz mit Brandrede

In Rafal Gikiewicz brodelte es. Nach dem nächsten Tiefpunkt einer bisher ohnehin enttäuschenden Saison setzte der Torhüter des FC Augsburg zu einer schonungslosen Brandrede an. "In der ersten Halbzeit waren wir für Mainz nur eine Vorspeise", schimpfte der Keeper nach dem 1:4 bei Mainz 05 am DAZN-Mikrofon: "Wir waren nicht auf dem Platz, sind nicht in die Zweikämpfe gegangen, das erste Tor schießen wir fast selbst." Und weiter: "Mit so einer mentalen Vorbereitung kann man weder in der Bundesliga noch in der Kreisliga spielen." Tatsächlich verschlief der FCA den ersten Durchgang komplett, lag bereits nach 26 Minuten mit 0:3 zurück.

