Champions-League-Sieger mit Stadtrivale FC Liverpool: Rafael Benitez wird Everton-Trainer

Der FC Everton ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Wie der Klub aus Liverpool am Mittwoch bekannt gab, übernimmt Rafael Benitez das Amt, das frei geworden war, weil der bisherige Coach Carlo Ancelotti zu Real Madrid zurückgekehrt ist. Benitez, der zuletzt in der chinesischen Super League bei Dalian Professional unter Vertrag stand, unterschreibt bei den "Toffees" ein Arbeitspapier bis Sommer 2024. Brisant: Bei Stadtrivale FC Liverpool genießt der 61-Jährige Legendenstatus.

Mit dem Klub von der Merseyside will Benitez die hohen Ambitionen in die Tat umsetzen: "Dieser Verein ist am Wachsen", erklärte er anlässlich seiner Vertragsunterschrift. "Für mich geht es darum, eine Siegermentalität mitzubringen", bekräftigte er. "Ich bin zu Everton gekommen, um wieder um Titel zu spielen – und um die Chance zu haben, in jedem Spiel gegen jeden Gegner mitzuspielen."