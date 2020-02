Sorge um Rafael Czichos: Köln-Profi gegen Hertha BSC verletzt vom Platz getragen

Abwehrspieler Rafael Czichos vom 1. FC Köln hat sich beim Meisterschaftsspiel auswärts gegen Hertha BSC ( Endstand: 5:0 für Köln ) womöglich schwerer verletzt. Der 29-Jährige musste am Samstag nach einem Zusammenprall bei einem Kopfballduell minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. Er bekam zur Stabilisierung eine Halskrause angelegt. Als er vom Feld getragen wurde, zeigte er zumindest kurz einen Daumen hoch . Die Kölner meldeten laut Sky, dass Czichos ansprechbar sei, baten aber darum, dass nicht über den Gesundheitszustand spekuliert werden solle.

Innenverteidiger Czichos gehört zu den Leistungsträgern der Elf von Trainer Markus Gisdol. In 20 Liga-Partien kam der Deutsche in dieser Saison zum Einsatz. Seit Sommer 2018 spielt der gebürtige Saudi-Araber in Köln.