Entwarnung bei Rafael Czichos und Jonas Hector: Köln-Profis wohl nicht schwerer verletzt 

Aufatmen beim 1. FC Köln: Im Falle von Rafael Czichos und Jonas Hector, die sich rund um den 5:0-Auswärtserfolg in der Bundesliga bei Hertha BSC am Samstag verletzt hatten, droht offenbar kein längerer Ausfall. Während nach seiner Halswirbelsäulenverletzung laut einem Bericht der Bild ein Berliner Krankenhaus am Sonntagvormittag wieder verlassen durfte, hat eine MRT-Untersuchung bei Hector laut einer Mitteilung des FC ergeben, dass "eine strukturelle Verletzung" ausgeschlossen werden könne. Der Nationalspieler ließ sich nach der Rückkehr aus der Berlin am Geißbockheim behandeln.