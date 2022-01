Krimi gegen Zverev-Bezwinger: Tennis-Superstar Rafael Nadal erreicht Halbfinale der Australian Open

Tennisstar Rafael Nadal hat zum siebten Mal das Halbfinale der Australian Open erreicht. Der 35 Jahre alte Spanier musste am Dienstag in Melbourne offenbar angeschlagen nach einer 2:0-Satzführung gegen Denis Shapovalov noch in den fünften Satz, kämpfte sich aber zu einem 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Im Achtelfinale hatte der Kanadier Shapovalov die Titel-Hoffnungen des Hamburgers Alexander Zverev beendet.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft der Weltranglisten-Fünfte Nadal am Freitag auf den italienischen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini oder den Franzosen Gael Monfils, die noch am Dienstag in der Night Session spielen. Nadal strebt seinen 21. Grand-Slam-Titel an und würde damit zum alleinigen Rekordsieger bei den vier wichtigsten Turnieren werden.