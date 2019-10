Superstars und Ehrenamtler im Mittelpunkt: So läuft das Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart

Es soll ein großes Fußball-Fest werden. So wünscht es sich Rafael van der Vaart für seine offiziell letzte Partie auf der großen Bühne . Um 15 Uhr wird am Sonntagnachmittag sein Abschiedsspiel im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen, zu dem er viele Weggefährten und Freunde eingeladen hat. Über 30.000 Zuschauer werden erwartet.

Anschließend spielen die mit ehemaligen niederländischen Stars und ehemaligen HSV-Spielern gespickten Mannschaften gegeneinander. Allerdings nicht bevor Lotto King Karl noch einmal die ehemalige HSV-Hymne „Hamburg meine Perle“ schmettern wird. Allgemein soll, wie das bei Abschiedsspielen so üblich ist, das Ergebnis eher an zweiter Stelle stehen, der Spaß, die gute Laune darf gerne überwiegen. „Es wird eine große Fußball-Party“, kündigte van der Vaart bereits an.