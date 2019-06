Der ehemalige HSV-Profi Rafael van der Vaart will am 13. Oktober in Hamburg sein Abschiedsspiel geben. "Es ist ein Danke und eine Entschuldigung" sagte der 36-Jährige am Dienstag in der Hansestadt. Gerade in seiner zweiten Phase in Hamburg habe er den Fans nicht mehr das bieten können, was er gern geboten hätte, sagte er. Der Niederländer war besonders in seiner ersten Zeit in Hamburg (2005 bis 2008) umjubelter Publikumsliebling und wurde schnell zum Gesicht des Vereins. Nach seiner Rückkehr 2012 konnte van der Vaart aber nur noch selten an seine starken Auftritte der Vergangenheit anknüpfen, drei Jahre später zog er weiter zu Betis Sevilla.