Fan-Ausschreitungen: Trainer Rafael van der Vaart erlebt hitziges Heim-Debüt mit Esbjerg fB

Rafael van der Vaarts erstes Heimspiel als Interimstrainer des dänischen Zweitligisten Esbjerg fB ist von Fan-Ausschreitungen überschattet worden. Das Spiel gegen Lyngby BK musste am Freitagabend zweimal unterbrochen werden, da Anhänger von Esbjerg Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geworfen hatten. Am Ende brachten beide Mannschaften das Spiel zu Ende, in dem sie sich gegenseitig den Ball zuschoben. Lyngby gewann 3:0.

