Rafael van der Vaart: "Ich habe geglaubt, dass ich der Beste der Welt bin"

Die Einstellung machte ihn stark! Rafael van der Vaart verrät nach seinem Karriereende , warum er vor allem in seiner Zeit beim Hamburger SV und später bei Real Madrid teils herausragende Leistungen auf den Platz brachte. Viel hat dabei mit dem Glauben an sich selbst zu tun.

Dabei lief es vor allem in seiner ersten Zeit beim HSV ziemlich gut für den Zehner. Zwischen 2005 und 2008 verzauberte er die Fans im Volksparkstadion und war auch eine feste Größe in der niederländischen Nationalmannschaft. Die Leistungen waren so gut, dass er 2008 sogar zu Real Madrid wechselte. Das Geheimnis dahinter? Ganz klar: "Ich habe viele katastrophale Spiele gemacht und trotzdem nie an meiner Qualität gezweifelt. Man muss es immer weiter versuchen."