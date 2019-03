Trotz "Hamburger Krankheit" - Rafael van der Vaart: "HSV zu 100 Prozent wieder erstklassig"

Bleibt es für den Bundesliga-Dino vorerst bei einem Jahr in der 2. Bundesliga? Wenn es nach dem früheren HSV-Profi Rafael van der Vaart geht, spielen die Rothosen kommende Saison wieder in Liga 1 - trotz des unbeständigen Saisonverlaufs in der 2. Bundesliga. Er sei „zu 100 Prozent überzeugt, dass am Ende dieser wunderbare Club wieder erstklassig spielen wird“, sagte der 35 Jahre alte Niederländer der Bild.

Die peinliche 2:3-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 trotz 2:0-Halbzeitführung vor wenigen Tagen nach dem 4:0-Sieg im Stadtderby beim FC St. Pauli bewertete van der Vaart als typisch für den HSV. „Das ist irgendwie die Hamburger Krankheit. Schon zu meiner Zeit konnten wir nicht konstant punkten“, meinte er. Seine Überzeugung, dass der HSV in der nächsten Saison wieder erstklassig spielen wird, gründet der frühere Mittelfeldakteur auf die Einstellung der Spieler. „Weil jeder im Team unbedingt aufsteigen will“, sagte er und riet: „Und neben der Qualität sollte jeder alles in jedem Spiel raushauen, was sein Körper so hergibt.“

Van der Vaart ist am Sonntag TV-Experte beim niederländischen Sender NOS und kommentiert in Amsterdam (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Gastgeber. „Trotz des Umbruchs hat Deutschland sehr viel Qualität und Talent in der Mannschaft“, sagte er.

