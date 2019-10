GABFAF-Botschafter Rafael van der Vaart über Kompany, Crouch, Sneijder und Co.: So ticken meine Ex-Kollegen

Mit seinem Abschiedsspiel im Hamburger Volksparkstadion verlässt Rafael van der Vaart am 13. Oktober (15 Uhr/weitere Infos hier) die große Fußballbühne. Zahlreiche Wegbegleiter, mit denen er bei Ajax Amsterdam (2000 bis 2005), dem Hamburger SV (2005 bis 2008 und 2012 bis 2015), Real Madrid (2008 bis 2010), Tottenham Hotspur (2010 bis 2012) oder in der niederländischen Nationalelf (109 Einsätze) zusammengespielt hat, haben ihr Kommen zugesagt. Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER erinnert sich der 36-Jährige, der seine Karriere 2018 in Dänemark ausklingen ließ und bei seinem Abschied auch die Amateur-Fußballinitiative #GABFAF unterstützen wird, an die Mitspieler, mit denen er die spannendsten und kuriosesten Geschichten verbindet. Van der Vaart über…