Rafael van der Vaart nach scharfer Kritik in Spanien am Pranger: "Er will seinen Moment des Ruhms"

Mit seiner deutlichen Kritik an der spanischen Nationalmannschaft hat Rafael van der Vaart bei den betroffenen Iberern ziemliches Unverständnis ausgelöst. „Es hat mich gewundert, dass ein Mensch, der Fußball gelebt hat, so über eine Auswahl spricht. Da fehlt der Respekt", sagte Spaniens Marcos Llorente in einem Interview der Marca. Der 26 Jahre alte Offensivspieler vom spanischen Meister Atlético Madrid legte nach: "Als Kind haben mir meine Eltern beigebracht, Respekt vor anderen zu haben."

Van der Vaart, der in seiner zurückliegenden Karriere auch für Real Madrid und Betis Sevilla gespielt hatte, hatte beim niederländischen Sender NOS wenig positiv über die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gesprochen. "Ich finde es schrecklich. Spanien, Jesus..." Da stecke eigentlich nichts drin. „Es ist ein bisschen herumspielen, aber es ist niemand da, der den entscheidenden Pass geben will oder kann. Einfach enttäuschend“, hatte der 38-Jährige moniert.

Spanien kam bisher nicht über zwei Unentschieden hinaus Die Spanier stehen vor ihrem letzten Spiel in der Gruppe E auch gehörig unter Druck. An diesem Mittwoch (18 Uhr) treten sie in Sevilla gegen die Slowakei an. In den beiden bisherigen Partien war der schwächelnde EM-Mitfavorit nicht über ein 0:0 gegen Schweden und ein 1:1 gegen Polen hinausgekommen.